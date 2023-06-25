В Тюмени продлили штормовое предупреждение до 26 июня 2023 года

Под влиянием циклона регион будет находиться до 26 июня. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что в Тюменской области объявлены сразу несколько штормовых предупреждения. Под влиянием циклона регион будет находиться до 26 июня 2023 года.

— На юге Тюменской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 8–13 м/с, порывы могут достигать 15–18 метров в секунду, — заявляется на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС.

Кроме того, по региону прогнозируются ночные заморозки, на севере Тюменской области.

Отметим, по сообщению синоптиков, в начале следующей недели циклон вновь принесет на территорию Тюменской области дождливую, с грозами и порывистым ветром погоду.