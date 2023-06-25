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НовостиПроисшествия25 июня 2023 10:34

В Тюмени продлили штормовое предупреждение до 26 июня 2023 года

Под влиянием циклона регион будет находиться до 26 июня
Серафима Краснова
Под влиянием циклона регион будет находиться до 26 июня.

Под влиянием циклона регион будет находиться до 26 июня.

Фото: Виктория Гаврик

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что в Тюменской области объявлены сразу несколько штормовых предупреждения. Под влиянием циклона регион будет находиться до 26 июня 2023 года.

— На юге Тюменской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 8–13 м/с, порывы могут достигать 15–18 метров в секунду, — заявляется на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС.

Кроме того, по региону прогнозируются ночные заморозки, на севере Тюменской области.

Отметим, по сообщению синоптиков, в начале следующей недели циклон вновь принесет на территорию Тюменской области дождливую, с грозами и порывистым ветром погоду.