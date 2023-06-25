Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе призвал россиян к единению

Фото: Владимир Чебоксаров / Вслух.ру.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров.

— Изначально я не очень понимал, что происходит. Информация поступала противоречивая. Все на свои места расставило обращение президента. Владимир Владимирович четко и правильно объяснил, что к чему. И я рад, что в итоге конфликт удалось разрешить. Ведь миллионы людей стараются отдавать все для фронта ради единой великой победы. У нас есть общий враг, общая цель. Не нужно нам, русским людям, патриотам, друг с другом выяснять отношения. Враг не дремлет, только и ждет, чтобы нанести удар. А тут мы сами подставляемся. Так что очень рад, что все недопонимания закончились, что парни снова плечо к плечу готовы сражаться за родину. Мы все должны стоять один за одного, друг за друга, — заявил Владимир Чебоксаров.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков