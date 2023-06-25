Депутат Тюменской облдумы Владимир Нефедьев призвал россиян не поддаваться на провокации

Фото: Владимир Нефедьев / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал депутат Тюменской областной думы Владимир Нефедьев.

— Как и все молодые люди, в свое время я исполнял свой воинский долг в Советской Армии. И позиция Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России для меня непреложный закон. Наш президент в своем выступлении предельно четок и понятен - любые распри в непростые для страны времена надо отбросить и сплотиться для достижения победы. Попытки втянуть страну в политические распри могут привести к катастрофическим последствиям. Мы не можем этого допустить. Верю в то, что разум победит, —написал Владимир Нефедьев.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.