Депутат Тюменской облдумы Владимир Пушкарев прокомментировал ситуацию в стране

Фото: Владимир Пушкарев / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев.

— Сегодня, в период спецоперации, когда решается судьба нашего народа, совершенно недопустим развал России изнутри. Только единство народа может спасти нашу страну. Полностью поддерживаю нашего Президента! Нам нужно объединиться в борьбе с неонацистами и не дать расколоть нашу Родину, — уточнил Владимир Пушкарев.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.