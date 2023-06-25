Профессор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ прокомментировала ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области

Фото: Ханиса Алишина / cоцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировала профессор кафедры русского языка и общего языкознания Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета Ханиса Алишина.

— Единство нашей Родины и нашего народа - это главная сила в сегодняшнем противостоянии с противниками! Президент России, наш Верховный главнокомандующий выразил однозначную оценку происходящему сегодня. Для победы над врагом, над теми, кто посмел осквернить наше прошлое и возродить идеологию нацистов нужно сплочение и выполнение приказов Верховного главнокомандующего! Любые попытки призыва к смуте являются тяжким грехом и предательством. Нужно помнить, что во все времена наша сила была в Единстве и только сплочение всего народа приведёт нас к победе, — уточнила Ханиса Алишина.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.