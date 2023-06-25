Руководитель Национально-культурной автономии татар города Тюмени Динар Абукин поддержал президента

Фото: Динар Абукин / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал председатель совета местной общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Тюмени «Себер татарлар» Динар Абукин.

— Я Динар Абукин, главный политический советник Тюменских Коммунистов России, патриот - государственник, руководитель Тюменской национально - культурной автономии сибирских татар верю в единство, великие традиции и наследие многонационального народа страны. Необходимо всегда сберегать и поддерживать государственные институты, всеми силами беречь нашу Великую Россию. ВСТАНЕМ как один за нашу Отчизну, за нашего Президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, — заявил Динар Абукин.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.