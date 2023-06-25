В Тобольске после сообщения от лжеминеров эвакуировали торговый центр «Европа»

Работники ТЦ экстренно эвакуировали посетителей. Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске эвакуировали посетителей и сотрудников тюменского ТЦ «Европа». В полицию поступило сообщение от лжеминеров, что в торговом центре якобы заложено взрывное устройство. Работники ТЦ экстренно эвакуировали посетителей, а также сами покинули помещение. Инцидент произошел сегодня утро, 25 июня 2023 года.

Информацию о случившемся подтвердили редакции «КП» в полиции.

— В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, предположительно, находится подозрительный предмет. После проведенных мероприятий сотрудниками полиции предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме, — заявили в пресс-службе тобольской полиции.

Напомним, 13 июня из тюменского ТРЦ «Гудвин» на Максима Горького эвакуировали десятки человек. Людей вывели на улицу, пока в здании работала полиция и кинологи с собаками. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.