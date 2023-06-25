Председатель Тюменской организации по работе с детьми и молодежью Михаил Мельцер поддержал Путина

Фото: Михаил Мельцер / соцсети.

Мятежники вместе с предпринимателем Евгением Пригожиным покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

О ситуации в России высказал мнение председатель Тюменской городской общественной организации по работе с детьми и молодежью «Альянс» Михаил Мельцер.

— На чем стоит наше общество, сама цивилизация? В первом приближении на технологиях и изобретениях. Но если посмотреть глубже на доверии и договоре между членами общества, на правилах, которые менять можно только коллективным решением. Я не хочу возвращения времен, когда власть только у тех, у кого больше дубина - это путь больших жертв. Тот, кто его выбирает - запускает гильотину под которой окажется рано или поздно сам. Поэтому, как и в сложные времена начала СВО повторюсь - да страшно, да горько, но именно правила и легитимная власть отделяют общество от хаоса. Давайте не поддаваться информационному давлению и пусть у нас могут быть разные взгляды твердо взглянем в глаза - сейчас идет противостояние закона (порядка) и измены (хаоса). И я на стороне закона, — заявил Михаил Мельцер.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.