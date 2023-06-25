Зампредседателя Тюменской организации народов Азербайджана Мустафаев поддержал позицию Путина

Фото: Мунис Мустафаев / соцсети.

Мятежники вместе с предпринимателем Евгением Пригожиным покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

О ситуации в России высказал мнение заместитель председателя Тюменской областной общественной организации объединения народов Азербайджана «Одлар Юрду» Мунис Мустафаев.

— Наша сила в Единстве! Эти слова вторят призывам нашего Президента к объединению и недопущению раскола общества! Сегодня наш враг, как никогда, коварен и любые силы, призывающие к смуте, играют на руку нашему врагу. Объединение всех граждан нашей страны вокруг нашего Верховного главнокомандующего и общей цели - единственный верный путь, — заявил Мунис Мустафаев.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.