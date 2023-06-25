«У нас у всех одна Родина»: председатель Тюменской организации «Калмыцкое землячество» Амиков призвал сохранять национальное единство

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Мятежники вместе с предпринимателем Евгением Пригожиным покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

О ситуации в России высказал мнение председатель Тюменской областной общественной организации «Калмыцкое землячество «Улан Залата» Александр Амиков.

— У нас у всех одна Родина - Россия, и народ мы один. Очень важно сохранять национальное единство, поддерживать законность и демократические принципы, а также обеспечивать безопасность и благополучие граждан России. В сложные времена, когда страна сталкивается с вызовами и угрозами, особенно важно объединяться и действовать солидарно. Предательство по отношению к России и участие в мятеже являются неприемлемыми. Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности и стать еще сильнее. За Россию! За Президента, — заявил Александр Амиков.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.