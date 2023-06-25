«Мы должны сплотиться»: председатель Национально-культурной автономии сибирских татар Лейсан Хурматуллина высказалась о ситуации в России

Фото: Лейсан Хурматуллина / соцсети.

Мятежники вместе с предпринимателем Евгением Пригожиным покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

О ситуации в России высказала мнение председатель региональной общественной организации Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина.

— Единство и дружба всех народов нашей большой страны во все времена были главной силой нашей Родины! Мы, члены Совета РОО «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области», будучи истинными патриотами России, всецело поддерживаем действия президента В. В. Путина! Обстановка в Тюменской области спокойная. Искренне убеждены, все мы должны сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего и поддержать наших ребят, которые сегодня так же самоотверженно и мужественно защищают нашу Родину, — заявила Лейсан Хурматуллина.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.