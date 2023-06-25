В Тюмени следователь Сергей Смагин дал женщинам рекомендации, как избежать нападения насильника летом

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Тюменский следователь Сергей Смагин дал женщинам рекомендации, придерживаясь которых, можно избежать нападения насильника. С приходом лета в областной столице все больше молодежи стало допоздна гулять на улице. Однако девушкам нельзя забывать о бдительности, пишет «Тюменская область сегодня».

По словам оперативника, вечером стоит передвигаться по улице на такси. Опыт раскрытия подобных преступлений позволяет сделать определенные выводы относительно поведения жертвы и насильника, основываясь на которых следователь сформулировал ряд советов. В первую очередь, женщинам необходимо не терять бдительность, когда передвигаются в темное время суток по улице.

— Если испытали страх или не уверены в своей безопасности, можно остановиться и позвонить кому-то по телефону, сделайте вид, что ищите что-то в сумке, пропуская подозрительного человека вперед, — заявил Сергей Смагин.

Кроме того, можно громко разговаривать с человеком по телефону, привлекая внимание, если вы заметили, что человек следует за вами. Едете в такси – запомните номер машины, сфотографируйте, отправьте подруге, своим близким. Также в момент поездки можно позвонить маме, папе, подруге, сообщив, что вы едете на автомобиле, называя его номер, марку и цвет.