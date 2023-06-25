В основе «Легенд города Т» лежит история тюменских чайных магнатов Колокольниковых. Фото: Татьяна Коркина

Настольная игра о семье Колокольниковых познакомит с историей Тюмени XIX века. Познакомится с ней можно в Тюменской областной научной библиотеке. В основе «Легенд города Т» лежит история тюменских чайных магнатов Колокольниковых с детективным сюжетом, пишет «Тюменская линия».

— Мы решили рассказать о тех, кто делал наш город прогрессивнее. Колокольниковы развивали образование в Тюмени, делали его доступным. Они привили тюменцам чайную культуру, то есть буквально научили пить чай да еще и с сахаром, — рассказала главный библиограф отдела краеведения Менделеевки Юлия Сидорова.

Персонажами игры стали Мария Колокольникова и ее дети, а также потомки. Во время игры участники общаются друг с другом, выведывают тайны и сообща отгадывают загадки. Детективный сюжет игры — вымысел, при этом в него вплетены реальные исторические факты.