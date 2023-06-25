В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей

В областном банке вакансий представлено больше 26 тысяч предложений. Фото: Татьяна Коркина

Специалисты назвали профессии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц. На сегодняшний день в областном банке вакансий представлено больше 26 тысяч предложений, пишет «Вслух.ру». Например, зарплату больше 100 тысяч предлагают директорам по производству. Аналогичную зарплату платят ведущему инженеру по объективному контролю.

Начальник участка в промышленности сможет зарабатывать от 90 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц. Вакансия представлена в единственном числе. Еще одна — для начальника автоколонны, которому готовы платить до 110 тысяч рублей в месяц.

Добавим, относительно высокие зарплаты в Тюменской области у машинистов-крановщиков, помощников бурильщика капитального ремонта скважин. Десять специалистов могут трудоустроиться монтажниками-высотниками и зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.