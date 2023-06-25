Тюменцам раскрыли уникальный рецепт приготовления вкусного хлеба

Для закваски необходимо купить готовые штаммы заквасочных культур. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали уникальный рецепт приготовления вкусного хлеба. Специалисты и студенты кафедры «Технологии продуктов питания» ГАУ Северного Зауралья разрабатывают и патентуют собственные рецептуры. Рецепт представили кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Летяго и второкурсница София Зубарева, пишет tmn.aif.ru.

Для закваски необходимо купить готовые штаммы заквасочных культур и стабилизировать ее в воде или молоке. По истечении двух суток в банке начнется активное брожение и появится специфический запах.

– С шестого дня переходите на кормление только пшеничной мукой. То есть в 50 г закваски добавьте 50 г воды и по 25 г пшеничной муки высшего сорта и пшеничной цельнозерновой. На седьмой день в 25 г закваски добавьте 50 г воды и 50 г пшеничной муки высшего сорта. Можно покормить закваску в таких же пропорциях еще сутки. На девятый день она уже должна пахнуть свежестью пшеницы и красиво пузыриться, – рекомендует Юлия Летяго.

Хранить готовую закваску нужно в холодильнике при температуре 4 градуса Цельсия, то есть перевести ее в «спящий режим», дать отдохнуть и перед каждым последующим приготовлением хлеба подкармливать, чтобы оставалась часть для дальнейшего использования.