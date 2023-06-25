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НовостиОбщество25 июня 2023 9:27

Тюменцам раскрыли уникальный рецепт приготовления вкусного хлеба

Для закваски необходимо купить готовые штаммы заквасочных культур
Серафима Краснова
Для закваски необходимо купить готовые штаммы заквасочных культур.

Для закваски необходимо купить готовые штаммы заквасочных культур.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали уникальный рецепт приготовления вкусного хлеба. Специалисты и студенты кафедры «Технологии продуктов питания» ГАУ Северного Зауралья разрабатывают и патентуют собственные рецептуры. Рецепт представили кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Летяго и второкурсница София Зубарева, пишет tmn.aif.ru.

Для закваски необходимо купить готовые штаммы заквасочных культур и стабилизировать ее в воде или молоке. По истечении двух суток в банке начнется активное брожение и появится специфический запах.

– С шестого дня переходите на кормление только пшеничной мукой. То есть в 50 г закваски добавьте 50 г воды и по 25 г пшеничной муки высшего сорта и пшеничной цельнозерновой. На седьмой день в 25 г закваски добавьте 50 г воды и 50 г пшеничной муки высшего сорта. Можно покормить закваску в таких же пропорциях еще сутки. На девятый день она уже должна пахнуть свежестью пшеницы и красиво пузыриться, – рекомендует Юлия Летяго.

Хранить готовую закваску нужно в холодильнике при температуре 4 градуса Цельсия, то есть перевести ее в «спящий режим», дать отдохнуть и перед каждым последующим приготовлением хлеба подкармливать, чтобы оставалась часть для дальнейшего использования.