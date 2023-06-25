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НовостиОбщество25 июня 2023 8:27

В Гилевской роще пройдет второй фестиваль колокольного звона на День города в Тюмени

Гилевская роща - место, где до революции находился колокольный завод Гилевых
Серафима Краснова
Гилевская роща - место, где до революции находился колокольный завод Гилевых.

Гилевская роща - место, где до революции находился колокольный завод Гилевых.

Фото: Виктория Гаврик

На День города Тюмени в Гилевской роще состоится второй фестиваль колокольного звона. Зрителей и гостей ждут интерактивные площадки, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. Мероприятия колокольного звона впервые прошли в роще в предыдущем году.

Было решено сделать праздник традиционным. Не случайно была выбрана Гилевская роща, пишет «Вслух.ру».

Гилевская роща - место, где до революции находился колокольный завод Гилевых. 29 июля в роще соберутся вместе сохранившиеся гилевские колокола, которые привезли со всех уголков России.