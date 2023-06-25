Работы ведутся в рамках программы РФ «Национальная система пространственный данных». Фото: Татьяна Коркина

Беспилотники в Тюменской области помогают выявить нарушителей границ земельных участков. К осуществлению аэросъемки с использованием беспилотного воздушного судна «Geoscan Gemini» и геодезических ГНСС приемников Управление Росреестра по Тюменской области приступило с июня 2023 года.

Работы ведутся в рамках программы РФ «Национальная система пространственный данных», Аппаратура была куплена на федеральные средства, пишет «Мегатюмень».

- Снимки местности позволяют эффективно обновлять картографические материалы, наполнять реестр актуальными сведениями, выявлять нарушения границ участков, - уточнила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина.

Напомним, в 2023 году в рамках госпрограммы проводятся мероприятия по осуществлению «Невидимого надзора», в ходе которых полномочия осуществляются преимущественно без взаимодействия с владельцами земельных участков путем анализа имеющихся в общедоступных сервисах данных.