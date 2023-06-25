В Тюменскую область из Украины за год приехали почти 2 тысячи вынужденных беженцев

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

За год в Тюменскую область из Луганска и Донецка приехали почти 2 тысячи человек. Об этом говорится в документе уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Важным аспектом деятельности системы социальной защиты населения в Тюменской области в 2022 году стало оказание помощи лицам из числа бывших жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, территории Украины с момента их прибытия и размещения на территории региона.

— По состоянию на 31.12.2022 в органы социальной защиты обратилось 1880 лиц, вынужденно покинувших жилые помещения (в том числе 633 несовершеннолетних). Из общего числа прибывших граждан убыло 633 человека (в т.ч. 354 несовершеннолетних), кроме этого умерло 5 человек. Таким образом, по состоянию на 31.12.2022 на территории Тюменской области фактически находилось 1244 лица, вынужденно покинувших жилые помещения, самостоятельно прибывших в Тюменскую область, в том числе в пунктах временного размещения размещено 261 лицо, вынужденно покинувшее жилое помещение, — указано в документации.

Напомним, эвакуированным семьям обычно оказывают помощь в решении различных проблем: юридическая, медицинская, социальная. Волонтеры и специалисты помогают беженцам оформить документы, найти работу и получить разные пособия. В Тюменской области вынужденные переселенцы имеют право претендовать на восемь социальных выплат: пенсионная, ежемесячная социальная выплата инвалидам, доплаты пенсионерам и инвалидам, ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны; выплаты беременным, на рождение ребенка, пособия на каждого ребенка до 18 лет и другие.