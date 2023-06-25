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НовостиОбщество25 июня 2023 6:24

Тюменский садовод Нина Щербакова рассказала, как вырастить красивые и здоровые астры

Профилактика и защита астры от всевозможных хворей и вредителей
Серафима Краснова
Профилактика и защита астры от всевозможных хворей и вредителей.

Профилактика и защита астры от всевозможных хворей и вредителей.

Фото: Татьяна Коркина

Опытный садовод Нина Щербакова рассказала, как вырастить красивые и здоровые астры. В последнее время любимые многими цветы подвергаются заболеваниям, которые возникают по различным причинам. По словам дачницы, астры часто страдают от фузариоза. Его провоцирует особый грибок, что находится в земле, пишет «Тюменская область сегодня».

Симптомы зараженных растений: сохнут, вянут, погибают. На стеблях могут образовываться наросты. Нина Щербакова рекомендует при высадке рассады в каждую лунку добавляют по одной таблетке Глиокладина, а потом проливать почву раствором Фитоспорина несколько раз в месяц. Для лечения данного заболевания при первых признаках следует применить опрыскивание растений препаратом Скор 2 раза в месяц и увеличить полив 1 раз в неделю раствором Фитоспорина.

Отметим, грибковые возбудители недуга любят жаркую и влажную погоду, в таких условиях они стремительно заражают астры.