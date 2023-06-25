Медикам за годы удалось значительно снизить летальность и тяжесть последствий травм у пациентов. Фото: Татьяна Коркина

Врачи ожоговой больницы в Тюменской области снова доказали свой профессионализм. Двадцать лет в ОКБ №1 существует палата ожоговой реанимации и интенсивной терапии. Это единственное в регионе, оказывающее высокотехнологичную помощь взрослым и детям с ожогами любого происхождения различной степени и площади поражения, медицинское учреждение. Материально-техническая база позволяет применять самые современные методы лечения.

Врачам за последние годы удалось значительно снизить летальность и тяжесть последствий травм у пациентов. Сегодня в палате реанимации находятся двое мужчин - герои тушения пожара в Нижнетавдинском районе. Полтора месяца медики борются за их жизнь. У спасателей диагностировали 70% поражения кожи, ожог дыхательных путей.

Для специалистов этой палаты ожоги площадью поражения 50% и больше не являются критическими. Однажды здесь вернули к жизни молодого парня с общим ожогом 92%, доставленного Центром медицины катастроф. Он провел в реанимации 180 дней. Сейчас мужчина занимается бизнесом, водит машину и счастлив в семейной жизни.