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НовостиОбщество25 июня 2023 4:14

В Тюменской области врачей и фельдшеров научат приемам самообороны

Они смогут защитить собственную жизнь при выполнении профессиональных обязанностей
Серафима Краснова
Они смогут защитить собственную жизнь при выполнении профессиональных обязанностей.

Они смогут защитить собственную жизнь при выполнении профессиональных обязанностей.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области врачей и фельдшеров научат приемам самообороны. Таким образом, они смогут защитить собственную жизнь при выполнении профессиональных обязанностей. Примут участие в инициативе 60 молодых специалистов, пишет «Тюменская линия».

По словам руководителя проекта «Спасая себя – помогая другим» Алены Оленич, эта проблема достаточно актуальна в наше время. Недавно ее коллегу из Свердловской области едва не покалечил пьяный муж пациентки.

- В таком состоянии человек не контролирует свои действия и опасен для людей. Фельдшера спасти не удалось. Сама я работала два года в оперативном отделе станции скорой медицинской помощи и знаю, что при появлении агрессии со стороны пациента, его окружения или любой угрозе нападения, бригаде необходимо покинуть опасную зону. Медики могут направить экстренный сигнал с планшета, нажав тревожную кнопку, сообщить об инциденте старшему врачу, вызвать правоохранителей и только в сопровождении сотрудников полиции зайти повторно и оказать помощь пострадавшим, - рассказала Алена Оленич.

Жительница Тюменской области выиграла на реализацию проекта почти 187 тысяч рублей в первом сезоне конкурса.