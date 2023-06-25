Они смогут защитить собственную жизнь при выполнении профессиональных обязанностей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области врачей и фельдшеров научат приемам самообороны. Таким образом, они смогут защитить собственную жизнь при выполнении профессиональных обязанностей. Примут участие в инициативе 60 молодых специалистов, пишет «Тюменская линия».

По словам руководителя проекта «Спасая себя – помогая другим» Алены Оленич, эта проблема достаточно актуальна в наше время. Недавно ее коллегу из Свердловской области едва не покалечил пьяный муж пациентки.

- В таком состоянии человек не контролирует свои действия и опасен для людей. Фельдшера спасти не удалось. Сама я работала два года в оперативном отделе станции скорой медицинской помощи и знаю, что при появлении агрессии со стороны пациента, его окружения или любой угрозе нападения, бригаде необходимо покинуть опасную зону. Медики могут направить экстренный сигнал с планшета, нажав тревожную кнопку, сообщить об инциденте старшему врачу, вызвать правоохранителей и только в сопровождении сотрудников полиции зайти повторно и оказать помощь пострадавшим, - рассказала Алена Оленич.

Жительница Тюменской области выиграла на реализацию проекта почти 187 тысяч рублей в первом сезоне конкурса.