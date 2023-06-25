Чем грозят промокшие ноги?

При переохлаждении стоп кровеносные сосуды ног сужаются. Фото: Виктория Гаврик

Длительное пребывание в сырой обуви на улице в прохладную погоду может обернуться насморком, кашлем, общим недомоганием. У людей с ослабленным иммунитетом переохлаждение способно вызвать бронхит, пневмонию, спровоцировать пиелонефрит, цистит, простатит и обострение хронических заболеваний.

- При переохлаждении стоп кровеносные сосуды ног сужаются. Постепенно из-за циркуляции охлаждённой крови локальный спазм превращается в системный. Капилляры спадаются повсеместно, чтобы уменьшить теплоотдачу и стабилизировать температуру тела. Это приводит к снижению местного иммунитета и повышает риск простудных заболеваний, - поясняет Антон Терехин, руководитель экстренной службы ОКБ №2.

Конечно, промокшая обувь не сразу приводит к подобным последствиям. Необходимо длительное воздействие влаги, чтобы значительно охладить ноги и запустить каскад событий. Однако некоторые факторы способны ускорить и усугубить эффект: к примеру, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, больные суставы, заболевания позвоночника, хронические патологии лор-органов и бронхолёгочной системы.

- Если долго и часто находиться в сырой обуви на улице после дождя при прохладной погоде, можно повредить кровеносные сосуды и нервы ног. Речь не об отморожении, а о такой разновидности холодовой травмы, как траншейная стопа. Заболевание проявляется недостаточной подвижностью стоп и впервые было описано во время Первой мировой войны у солдат после длительного нахождения в окопах. Сейчас этой патологией порой страдают рыбаки, лыжники, альпинисты и туристы, совершающие многодневные походы, - рассказал Антон Владиславович.

Особенно важно не допускать промокания ног людям, страдающим от сердечной недостаточности, тромбофлебита и варикозного расширения вен. При этих состояниях кровоток в нижних конечностях уже нарушен, и переохлаждение повышает риск тяжёлых осложнений.

Чтобы прогулка по лужам не сказалась на здоровье, нужно как можно скорее переобуться, сменить носки на сухие и помассировать стопы для восстановления кровообращения. При отсутствии возможности сделать это сразу, нужно попытаться предотвратить переохлаждение - выпить горячий чай или бульон, чтобы повысить общую температуру. Спиртных напитков лучше избегать, так как при приёме алкоголя сосуды после кратковременного расширения через некоторое время спазмируются ещё больше, что усугубляет переохлаждение.

Если переохладились, помните, что главное – согреться. Здоровый и полноценный сон, отдых и спокойствие помогут предотвратить развитие простуды.