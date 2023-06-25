Стала известна дата прихода в Тюменскую область мощной жары Фото: Виктория Гаврик

Как сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», постепенно теплеть в Тюменской области начнет со следующего воскресенья, 2 июля 2023 года.

По данным синоптиков, действующим на момент публикации, 2 и 3 июля дневная температура в Тюмени поднимется до +25 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +23…+26 градусов.

Мощная жара вернется в регион к понедельнику, 3 июля 2023 года. Согласно прогнозу метеорологов, 3 июля местами по области температура воздуха составит +29 градусов Цельсия, в некоторых районах – до +31 градуса.

Однако сегодня Тюменская область продолжает оставаться под влиянием циклона. В Тюмени ожидается облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+13 градусов Цельсия, днем +16…+18 градусов.