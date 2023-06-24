Герой России Рустам Сайфуллин поддержал президента Владимира Путина

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации, происходящей в стране. Руководитель страны отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Его точку зрения разделяет и Герой России из Тюменской области Рустам Сайфуллин.

– В столь тяжелое время для нашей страны, когда беда постучалась в нашу дверь и мы встали в строй, плечом к плечу, для защиты нашей Родины, я призываю не совершать необдуманных поступков и не пытаться заработать ложные очки в данной ситуации. Цели Верховным Главнокомандующим Вооруженным силам и другим силовым структурам определены, задачи поставлены. Они будут выполнены. В единстве наша сила. Всем добра, – высказал мнение Рустам Сайфуллин.

Стоит отметить, что 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочным обращением и назвал происходящее предательством.