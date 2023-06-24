«Мы всегда поддерживали президента»: руководитель спортивного клуба «Антей» Евгений Колтун прокомментировал ситуацию в стране

Фото: Сергей Мжельский/«Тюменская область сегодня»

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации, происходящей в стране. Руководитель страны отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Его точку зрения разделяет и почетный гражданин Тюмени, руководитель спортивного клуба «Антей» Евгений Колтун.

– Я лично, моя семья и атлетический клуб «Антей» - мы всегда поддерживали и поддерживаем нашего президента. Он абсолютно верно заявил, что все организаторы и те, кто участвовал в произошедшем мятеже, должны быть выявлены и строго наказаны. Необходимо это все подавлять и не допускать распространения, – высказал мнение Евгений Колтун.

Напомним, что в СУ ФСБ завели уголовное дело «по факту организации вооруженного мятежа».