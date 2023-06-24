Фото: Тобольская Митрополия.

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации, происходящей в стране. Руководитель страны отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

На фоне происходящего митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий обратился к народу России. Он напомнил мятежникам о боге и священном писании.

— История нашей страны показала, что разобщение народа всегда ведет к ослаблению государства. Россия уже переживала смуту, и мы все знаем, какой урон был нанесен нашему Отечеству. Мы не должны допустить этого сегодня когда коллективный запад пытается разобщить наш народ любыми способами. В книге Притчей Соломоновых говорится: «Только смуты ищет злодей, и вестник безжалостный будет послан против него.». Поэтому призываю всех, как никогда раньше, не поддаваться провокациям, усилить молитвы за наше отечество, за его властей и воинство. Будем помнить, что «Господь — прибежище угнетенным, прибежище во время смуты», — подчеркнул митрополит.

Священнослужитель напомнил, что измена - это предательство, это поступок Иуды, предавшего Христа.

Стоит отметить, что 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.