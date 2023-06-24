Председатель Тюменской организации инвалидов прокомментировал происходящие события в стране

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации, происходящей в стране. Руководитель страны отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Председатель Тюменской областной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Ирик Кадиров прокомментировал происходящие события в стране.

— Мы целиком и полностью на стороне президента Владимира Путина. То, что происходит сейчас, не лезет ни в какие ворота. Это натуральное предательство, измена страны. Подобные действия надо искоренять в зародыше, чтоб никому не повадно было, — подчеркнул Ирик Кадиров.

Он рассказал, что уверен в скором разрешении конфликта

Стоит отметить, что 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.