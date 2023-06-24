«Мятежники выступили против своего народа»: Ольга Загвязинская поддержала Владимира Путина

Фото: предоставлено Ольгой Загвязинской.

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации, происходящей в стране. Руководитель страны отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Председатель Общественной палаты города Тюмени Ольга Загвязинская полностью поддерживает оценку, данную сегодня Владимиром Путиным относительно мятежников.

– Как прокурорский работник в отставке практически с 30-летним стажем правоохранительной деятельности полностью поддерживаю президента Российской Федерации Владимира Путина. Да, мы не знаем до конца, что произошло между действующей армией России и добровольцами, но в любом случае недопустимо ни при каких обстоятельствах, чтобы мятежники выступили с оружием в руках против своего народа, – прокомментировала Ольга Загвязинская.

Стоит отметить, что 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.