Мусульмане Тюменской области призвали воздержаться от участия в «смутных операциях»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации, происходящей в стране. Руководитель страны отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков обратился к мусульманам региона и другим гражданам с важным заявлением.

— Сегодняшние новости о предательстве потрясли нас до глубины души. Братья и сестры! Помните, что смута - страшный грех, источник страшных потрясений и проблем. Дорогие единоверцы! Призываю Вас быть бдительными. Не поддаваться на провокации. Помните о том, что Всевышний Аллах обязывает верующих соблюдать свои договоры и обязательства, как в отношении семьи, родных, близких, так и в отношении своего Отечества. Мы должны оставаться верными своему Господу, своей вере и своей Родине. Это наш священный долг, за нарушение которого люди будут нести ответственность перед Господом в День суда, — написал муфтий в соцсетях.

Он отметил, что мусульмане всей Тюменской области молятся, чтобы Аллах даровал народу РФ единство, стойкость и терпение.

Другой священнослужитель – председатель регионального духовного управления мусульман Тюменской области Сухов Ибрагим хазрат призвал тюменцев к трезвомыслию и сплоченности.

— В дни тяжелой борьбы которую ведёт наше отчество как никогда нужно стоять плечом к плечу сплоченными рядами! Разжигание противоречий в тылу воюющей армии это предательство присяги и верности Отечеству. Шайтан стремится внести разлад в наши ряды, хитростью. Заблуждающимся нужно покаяться и отказаться от преступных действий, — отметил председатель регионального духовного управления мусульман Тюменской области.

Стоит отметить, что 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.