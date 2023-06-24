Зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик: «Мы поддерживаем нашего президента Владимира Путина»

Фото: Тюменской областной думы

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации, происходящей в стране. Руководитель страны отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель Тюменского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Шевчик обратилась к жителям Тюменской области с важным заявлением.

— Все мы следим за происходящим в стране, только что прослушали обращение нашего Президента. Каждый из нас сопереживает всем нашим бойцам, участвующим в СВО, всем их семьям и жителям территорий, где так сегодня тревожно. Глубоко осознаю, что сегодня мы должны быть едины, беречь стабильность в нашей стране, в нашем регионе. Мы поддерживаем нашего Президента Владимира Путина и верим в скорейшую стабилизацию обстановки, в силу духа, мудрость и единство России, — говорится в обращении.

Стоит отметить, что 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.