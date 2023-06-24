Тюменский врач Антон Терехин объяснил, как предупредить «дачный» инсульт

К основным симптомам инсульта относят опускание лица слева или справа. Фото: Татьяна Коркина

Возникновение инсультов увеличивается в десятки раз с наступлением дачного сезона. Руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин рассказал tmn.aif.ru, как предотвратить это заболевание.

По его словам, риск развития инсульта у дачников, особенно пожилого возраста, заметно повышается, поскольку зачастую они выполняют тяжелую физическую работу на жаре.

Также работа в огороде далеко не всегда полезна для людей с гипертонической болезнью, патологическим тромбообразованием, атеросклерозом сосудов головного мозга, повышенной свертываемостью крови и другими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

К основным симптомам инсульта относят опускание лица слева или справа, слаб ость мышц, нарушение воспроизведения и восприятия речи.

Для профилактики инсульта врач рекомендует не допускать, когда голова находится ниже туловища. Для этого можно пользуйтесь инвентарём с длинными ручками, различными приспособлениями для обработки грядок. Каждый день контролируйте артериальное давление, при повышении цифр примите гипотензивное средство и отдохните.

Кроме того, не стоит напрягаться при плохом самочувствии.

- От начала заболевания у врачей есть всего 4,5 часа для проведения реперфузии – процедуры по медикаментозному разрушению тромба и восстановлению мозгового кровообращения. Такое лечение даёт шанс пережить инсульт без тяжёлых последствий для здоровья, - объясняет Антон Терехин.