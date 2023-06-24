В Тюменском районе прошел ежегодный АЭРО-фестиваль управляемых дронов

Проведение таких фестивалей – отличная мотивация для молодых инженеров и пилотов. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском районе соревновались в дрон-рейсинге. На площадке Точки Роста Переваловской школы прошел ежегодный Открытый межмуниципальный АЭРО-фестиваль управляемых дронов «Drone Racing-2023_#НЕБОСВОД_Cибири», приуроченный к 100-летию Тюменского района.

Дрон-рейсинг стал официальной спортивной дисциплиной в ноябре 2017 года. Третий фестиваль в Тюменском районе собрал 16 пилотов из восьми муниципальных образований. Главным призом фестиваля, прошедшего в рамках реализации Национального проекта «Образование», стал «Кубок 100-летия Тюменского муниципального района». АЭРО-фестиваль помогает заинтересовать дронами и их возможностями не только в спорте сфере, но и в промышленности, АПК, в мониторинге окружающей среды.

Проведение таких фестивалей – отличная мотивация для молодых инженеров и пилотов, которые стремятся к карьере в перспективной области. Так, например, ученик 8 класса Переваловской школы Станислав Зеленский увлекается дронами и активно развивает свои навыки. В мае, когда в селе Успенка произошли пожары, Станислав использовал свой дрон для наблюдения за обстановкой в деревне, что обеспечило своевременное информирование людей и предотвращение распространения огня в поселке.

Участники соревновались в одной из двух возрастных категорий, каждая из которых проходила свою трассу, рассказали в пресс-службе управления образования администрации Тюменского муниципального района.