Зарплаты тюменских врачей выросли до 111 тысяч рублей

Доходы медиков в Тюменской области находятся на 3 месте в УрФО Фото: Татьяна Коркина

Зарплаты тюменских врачей превысили 111 тысяч рублей. Доходы медиков в Тюменской области находятся на третьем месте в Уральском федеральном округе. Рейтинг составили специалисты Росстата, опираясь на собственные данные и опросы, пишет «Вслух.ру».

По данным статистиков, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием в Тюменской области составила более 111 тысяч рублей. Выше только в ЯНАО и ХМАО.

Медицинский персонал среднего звена получает по стране около 51 тысячи рублей. В Тюменской области – это 56,5 тысяч рублей. Младшие медицинские работники в регионе зарабатывали чуть меньше – 55, 5 тысяч рублей. Хотя коллеги по стране – почти 44 тысячи.