Тюменские ученые ищут уникальные способы по добычи кормовой добавки

Группа исследователей разработает рецептуру полноценной белковой кормовой добавки. Фото: Татьяна Коркина

Ученые ГАУ Северного Зауралья планируют получать кормовые добавки из картофельного жмыха и пивной дробины. Специалисты кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных предлагают свою технологию переработки отходов пищевой промышленности, пишет tmn.aif.ru.

Так, группа исследователей под руководством завкафедрой Георгия Ярмоца разработает рецептуру полноценной белковой кормовой добавки на основе пивной дробины и энергетической добавки с использованием картофельных очисток. По его словам, предварительные исследования позволяют утверждать, что новые кормовые добавки положительно скажутся на здоровье животных и производственных показателях. В частности, продуктивность молочного стада при употреблении белковых и энергетических смесей повысится на 6-10 процентов.

– В пивной дробине не хватает аминокислот, но зато много других полезных веществ, способствующих увеличению надоев, повышению содержания в молоке белка и жира, снижению кислотности, сохранению вкуса, – рассказал Георгий Александрович. – В Тюменской области пивную дробину и кормовые добавки на ее основе не производят. Между тем одно из крупнейших местных предприятий ежедневно утилизирует около 15 тонн дробины, так что с сырьем проблем точно не будет. Кроме того, имея собственное производство, можно будет полностью отказаться от покупки кормовых добавок за рубежом.

Картофельный жмых ученые ГАУ Северного Зауралья предлагают перерабатывать гидробаротермическим методом, увеличив таким образом содержание углеводов в 2,5 раза. Обеззараженное и высушенное сырье можно использовать в чистом виде как корм для животных и пустить на дальнейшую переработку, обогатив его витаминами, минералами и микроэлементами до получения полноценной пищевой добавки.