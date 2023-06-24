Директор центра патриотического воспитания молодежи «ВОИН» в Тюменской области Игорь Ревякин высказал слова поддержки по решению президента

Фото: Игорь Ревякин / соцсети.

Сегодня, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации.

Директор филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» в Тюменской области Игорь Ревякин высказал слова поддержки относительно решения президента России Владимира Путина по вопросу военного мятежа.

– Наш президент является гарантом Конституции, гарантом всех прав и свобод абсолютно каждого гражданина Российской Федерации. И его действия в данной ситуации тяжело поставить под сомнения, потому что он выполняет свою миссию и действует в рамках правового поля нашего государства. А Россия – это правовое государство, всегда им была и всегда им будет. Владимир Путин как Верховный Главнокомандующий действует абсолютно легитимно и правильно, – заявил Игорь Ревякин.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.