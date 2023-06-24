«Победа будет за нами»: руководитель представительства главы Чеченской Республики на Урале Адам Ильясов поддержал действия президента

Фото: Адам Ильясов / соцсети.

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по ситуации, происходящей в стране. Руководитель страны отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Руководитель секретариата представительства главы Чеченской Республики в Уральском федеральном округе Адам Ильясов поддержал действия президента России Владимира Путина по стабилизации ситуации в стране. Также активист осудил мятежников за бунт в сложное для России время.

— Представительство главы Чеченской Республики в Уральском федеральном округе осуждает мятеж. Наш президент Владимир Владимирович Путин. Ахмат – сила, Россия – мощь. Россиянам нельзя поддаваться панике, нужно объединиться вокруг нашего президента и армии. Победа будет за нами в любом случае, а предатели получат свое наказание, — отметил Адам Ильясов в беседе с журналистом «КП».

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.