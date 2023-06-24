«Наша задача — сплотиться вокруг президента»: Фуат Сайфитдинов поддержал действия Путина по стабилизации ситуации в стране

Он попросил граждан не поддаваться панике.

Сегодня, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации.

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов поддержал действия президента России Владимира Путина по стабилизации ситуации в стране.

«В тяжелейших условиях противостояния с коллективным Западом внутреннее предательство, попытка посягнуть на государственный строй нашей страны недопустимы. Наша задача — сплотиться вокруг президента и самым жестким образом противостоять этой гнусной измене. Важно сейчас не поддаваться панике, действовать четко, слаженно и спокойно. Россия — сильная страна, мощное правовое государство, все вместе мы преодолеем эти испытания, сохраним наш народ, целостность и нерушимость нашей Родины», — сообщил Фуат Сайфитдинов.

Напомним, что 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.