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НовостиПолитика24 июня 2023 10:57

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный призвал жителей региона и россиян к единению

Всем нам необходимо быть вместе – отметил эксперт
Серафима Краснова
Всем нам необходимо быть вместе – отметил эксперт.

Всем нам необходимо быть вместе – отметил эксперт.

Сегодня, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный призвал жителей региона и россиян к единению.

– Сила России – в Единстве и Вере! В сложное для страны время депутаты Тюменской городской Думы эти два ключевых понятия считают основой нравственного выбора. Всем нам необходимо быть вместе и быть готовыми в любой момент отражать как внешние, так и внутренние угрозы. Тюмень – за Путина, за Победу, – заявил Евгений Заболотный.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.