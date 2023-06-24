«Прошу не поддаваться на провокации»: глава Тюменского района Светлана Иванова поддержала президента в его позиции

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации.

Глава Тюменского района Светлана Иванова поддержала президента в его позиции и призвала граждан не поддаваться на провокации, а сплотиться вокруг руководителя страны.

– Всецело поддерживаю слова президента, что действия мятежников направлены на разрушение России. Прошу не поддаваться на провокации, сплотиться вокруг нашего Президента и не позволить разрушить наше единство в борьбе за правое дело. В Тюменском районе ситуация стабильная. Я нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами, верю в здравый смысл и надежность своих земляков, – подчеркнула Светлана Иванова.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.