«Отношение к ним было хорошее»: председатель Центра ингушской культуры «Магас» Макшарип Марзаганов поддержал позицию президента

Фото: Макшарип Марзаганов / соцсети.

24 июня президент Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в нашей стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать государственности и самой нации.

Председатель Центра ингушской культуры «Магас» и заместитель председателя координационного совета национальных объединений региона Макшарип Марзаганов поддержал позицию президента.

- Дорогие соотечественники, тюменцы. Сегодня в 02:00 на утренней молитве, включилось экстренное сообщение на телевидении о том, что мятежник ввел свои войска в Ростов. Честно, от него не ожидал. Потому что ребята воевали, и хорошо воевали. Отношение к ним было хорошее. Но сегодня это просто удар ножом в спину, - заявил Маршарип Маргазаев.

Он отметил преступность мятежников и добавил, что на сегодняшний день стране требуется консолидация.

Отметим, 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.