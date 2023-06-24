«Сейчас не время для обид»: член ОНФ в Тюменской области Евгений Захаров призвал россиян сплотиться против общего врага

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тюменской области Евгений Захаров призвал россиян сплотиться против общего врага и поговорить о проблемах после СВО. По мнению активиста, сейчас не время для обид и распрей.

– Сейчас не время для обид. Все, кому не безразлично будущее России, прекрасно понимают, где наш враг и в какую сторону должно быть направлено оружие. Товарищи фронтовики, не беспокойтесь! Тыл надежен, как никогда! – отметил Евгений Захаров

Отметим, 24 июня президент России Владимир Путин выступил к гражданам со срочном обращением и назвал происходящее предательством.