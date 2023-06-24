Фото: Максим Шереметьев / соцсети.

Руководитель центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев высказался по поводу сложившейся в стране обстановки.

Максим Шереметьев подчеркнул, что происходящее в стране в сложный период недопустимо. Эксперт поддержал слова Путина в необходимости объединиться для защиты и суверенитета государства.

— Мне кажется, нужно пристальное внимание всех структур, в том числе со стороны высшего руководства, чтобы разобраться в первопричинах и не допустить повторения событий в дальнейшем. Однозначно ситуация не очень приятная, — заявил Максим Шереметьев.

Напомним, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ сегодня утром, 24 июня. Подробнее читай по ссылке.