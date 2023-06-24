«Все понесут неминуемое наказание»: губернатор Тюменской области поддержал выступление президента

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

После выступления президента Владимира Путина о провокации внутри нашей страны, губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал главу России в решении прекратить мятеж и наказать виновников.

– Уважаемые, земляки. Вместе с вами слежу за новостями из Ростова-на-Дону и Воронежской области. Полностью поддерживаю позицию Верховного Главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина, который однозначно назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину. Все, кто осознанно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Нахожусь на связи с руководителями силовых ведомств Тюменской области. Ситуация в регионе стабильная, попыток противоправных действий не отмечено. Сегодня, когда наша страна ведет борьбу за свой суверенитет, мы должны сплотиться и действовать сообща. Уважаемые, земляки, сохраняйте спокойствие и доверяйте только надежных источникам информации, – заявил Александр Моор.

Напомним, 24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией в стране.