Владимир Якушев: «Только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность»

Фото: официальный сайт полпреда президента по УрФО.

Полномочный представитель президента России по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев заявил, что «только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность». Парламентарий прокомментировал обращение Путина к населению России.

– Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации - значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы. Это значит предать Россию и ее граждан. Сегодня как никогда важно предотвратить подобные явления. Вспомнить о наших истинных целях и стремлениях. Сплотиться и не допустить распространения мятежа, – заявил Владимир Якушев.

Полпред президента по УрФО призвал жителей округа сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Помните: в единстве наша победа, добавил Владимир Якушев.