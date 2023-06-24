Ветеран Нуртдин Ибрагимов подчеркнул важность единства народа на фоне происходящего в стране

Фото: Нина Худякова.

Председатель правления общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов подчеркнул важность единства народа на фоне происходящего в стране. По мнению общественника, страна переживает стресс, но не стоит поддаваться панике.

– Сегодня мы проснулись под такое ужасное известие. Это подло, это удар в спину. Страна переживает стресс, однако не стоит поддаваться панике, мы должны поддержать своего президента и армию. Это чудовищная провокация, мы не ожидали и сильно возмущены. Я призываю всех к благоразумию, доверять только официальным источникам информации. Не поддаваться на всякие негативные провокации, быть внимательными и осторожными. Действия мятежников – это провокация и я призываю всех поддержать президента, армию и сохранять единство народа. Вместе мы непобедимы, будем благоразумны, – подчеркнул Нуртдин Ибрагимов.

Напомним, 24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией в стране.