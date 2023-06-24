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Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев сравнил ситуацию в стране с «ножом по сердцу». По мнению парламентария, Владимир Путин очень все четко сказал в своем обращении.

– В обращении Владимира Владимировича очень все четко сказано, твердым, жестким языком было сделано предупреждение мятежникам и тем, кто его собирается поддерживать. Это действительно предательство, нож в спину. Недавно на нашей конференции, посвященной Дню славянской письменности, выступал Герой России Рустам Сайфуллин. Он сказал: мы мужественно, героически сражаемся бок о бок. Лидеры разных национальностей, вероисповеданий на передовой. В тылу важно, чтобы была поддержка. Когда кирпичик выпадает из стены. Это можно рассматривать, как предательство. Я думаю, что эта брешь будет закрыта. Этот кирпичик будет заложен и президент пообещал, что все сделает, чтобы сохранять спокойствие и независимость нашего народа. А те, кто совершил это предательство по отношению к России, подвел наших бойцов, на которых сейчас собираются нападать украинские спецподразделения. Они понесут заслуженное наказание, я считаю, после этого многие передумают поддерживать провокационные заявления. Будем уверены, что эта провокация будет подавлена в нашей стране и мы будем едины, – заявил Геннадий Чеботарев.

Напомним, 24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией в стране.