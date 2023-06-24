Депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин выразил однозначную поддержку Владимиру Путину

Фото: Иван Вершинин / соцсети.

Депутат Тюменской областной Думы и заместитель руководителя партии ЛДПР Иван Вершинин выразил однозначную поддержку Владимиру Путину и назвал происходящее в стране «предательством».

– Я считаю, что нужно поддержать военное руководство страны и лично президента в данной ситуации. Мы неоднократно говорили, что непосредственное руководство армией должно выполняться Министерством обороны и Генштабом, – заявил Иван Вершинин.

Парламентарий уточнил, что все частные военные структуры обязаны всегда подчиняться приказам единого центра принятия решений, чтобы таких случаев больше не происходило.

Напомним, 24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией в стране.