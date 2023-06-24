Ольга Швецова: «Единая Россия» поддерживает президента Путина и и вооруженные силы нашей страны

Фото: Ольга Швецова / соцсети.

Председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике, руководитель регионального исполнительного комитета Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Швецова выразила солидарность с мнением президента России Владимира Путина.

— Сегодня президент России Владимир Путин высказался о военном мятеже, назвал случившееся «предательством», подчеркнул, что «любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации», и пообещал, как президент и гражданин сделать все, «чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан». «Единая Россия» поддерживает Президента, мы верны ему, нашим вооруженным силам и правохранительным органам, нашей стране. Мы ведем большую работу по помощи и поддержке наших ребят в зоне СВО, их семей. И все наши силы должны быть направлены именно на это, — заявила Ольга Швецова.

Напомним, 24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией в стране.