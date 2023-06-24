Андрей Артюхов поддержал Путина в решении наказать мятежников по всей строгости закона. Фото: Виктория Гаврик

Секретарь Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тюменской областной Думы шестого созыва Андрей Артюхов прокомментировал обращение президента Владимира Путина.

— В тяжелой ситуации для нашей страны, когда особенно важно единение всех сил, чтобы дать отпор неонацистам, Россия получает удар в спину. Полностью согласен с президентом! Действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа. Сегодня эти люди, участвующие в вооруженном мятеже, становятся преступниками. И судить их нужно по всей строгости закона, — подчеркнул Андрей Артюхов.

Напомним, 24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией в стране.