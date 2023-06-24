Руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Осипов назвал ситуацию в стране «тяжким преступлением»

24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением.

Руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Осипов назвал произошедшее внутри нашей страны «тяжким преступлением». По мнению заместителя председателя Тюменской городской думы, Россия сейчас находится в очень непростой ситуации.

- Мы ведем специальную военную операцию и в этих условиях должны быть консолидированы, как никогда. И все те факты, которые мы видим, они просто недопустимы, - уточнил Дмитрий Осипов.

Парламентарий добавил, президент и армия приложат все усилия, чтобы обеспечить законность и порядок в стране.

Напомним, 24 июня 2023 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией в стране.